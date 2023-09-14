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ТАСС

Роскосмос продолжит открывать космические классы

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

На данный момент их более 150, заявили в корпорации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. 31 регион задействован в проекте создания космических классов, всего их открыто более 150. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На текущий момент в проекте задействовано 31 регион, 109 школ, более 150 классов и более 4 500 учеников", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации рассказали, что в этом году к инициативе присоединилось 17 регионов, среди которых - Амурская, Калининградская, Рязанская, Челябинская, Новосибирская и Новгородская области, Луганская Народная Республика, Севастополь, Пермский край, Приморский край, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Мы продолжаем открывать новые космические классы", - подчеркнули в Роскосмосе, добавив, что госкорпорация регулярно проводит для педагогов проекта обучающие интенсивы с посещением объектов космической инфраструктуры.

Ранее школьница Маша Андреева из Ростова-на-Дону, которая принимала участие в открытом уроке "Разговор о важном", сказала президенту РФ Владимиру Путину, что профильные космические классы могут быть открыты не везде, и попросила организовать на предприятиях Роскосмоса в разных городах России "небольшую программу для ребят, куда бы они могли приехать, познакомиться с историей космоса, узнать, что это доступно, что это научно-познавательно". 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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