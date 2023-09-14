Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 млрд. долларов

ЦАМТО, 13 сентября. Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал Fox News.

Телеканал опубликовал на своем сайте копию ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг группе сенаторов-республиканцев, которые еще в январе затребовали отчет о расходах на Украину.

Из таблицы, приложенной к письму, следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине США выделили 110,97 млрд. долл., из которых потрачены 101,2 млрд. долл.

В прошлом месяце Белый дом запросил у конгресса для Украины дополнительные 24 млрд. долл., в том числе 13 млрд. долл. – на военные нужды, напоминает агентство.