Военные в зоне СВО похвалили допзащиту БМП-3

"Курганмашзавод": военные-участники СВО положительно оценили допзащиту БМП-3

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, хорошо отзываются о дополнительной защите, которой теперь оснащаются все БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.

"Военные отмечают комплекс вооружения БМП-3, её подвижность, удобство эксплуатации, ремонтопригодность. Хорошо отзываются о дополнительной защите, которая сейчас поступает. О недостатках также отчеты есть, но не глобального характера", - сказал Хромов.

Он отметил, что сегодня завод выпускает все БМП-3 с комплектом дополнительной пассивной защиты, который включает в себя стальные бронеэкраны и противокумулятивные решетки по всему периметру машины. Решетки необходимы для разрушения конуса кумулятивного заряда, что в большинстве случаев сводит на нет его воздействие на корпус машины. Бронеэкраны, в свою очередь, повышают защищенность машины от пуль, осколков и мелкокалиберных снарядов.

Заместитель исполнительного директора КМЗ отметил, что НИИ Стали (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") для БМП-3 будет выпускать навесной комплект динамической защиты (НКДЗ). "Мы со своей стороны доработали машину под установку этого комплекта, с тем, чтобы серийно выпускаемая техника имела возможность быстрого монтажа НКДЗ", - отметил он.

БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-мм орудие пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 км/ч, на воде – до 9,5 км/ч.

Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может транспортироваться самолетами и десантными кораблями.