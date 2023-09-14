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ТАСС

Разработчик заявил, что МБР "Сармат" сформировала новое направление ракетного вооружения

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В пресс-службе АО "ГРЦ Макеева" отметили, что она превосходит все аналоги

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Благодаря разработке межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сформировалось новое направление ракетного вооружения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГРЦ Макеева" (входит в Роскосмос).

"Уникальная разработка ГРЦ и кооперации предприятий под руководством В. Г. Дегтяря превосходит все аналоги, какие только есть в мире. Не зря 200-тонную ракету окрестили и инженерным чудом, и венцом ракетной техники. Этой работой, по сути, сформировано новое направление ракетного вооружения, значительно опережающее по характеристикам ракетные комплексы 70-90 годов", - отметили в пресс-службе к 75-летию генерального директора, генерального конструктора АО "ГРЦ Макеева" Владимира Дегтяря.

Там подчеркнули, что именно гендиректор смог отстоять право государственного ракетного центра на разработку "Сармата", создал высокоработоспособную кооперацию и обеспечил успешные испытания ракеты.

"И мы идем вперед, ставим новые задачи, чтобы достойно отвечать на сложнейшие вызовы в условиях глобальной технологической конкуренции, сфере обороны и безопасности, чтобы обеспечить России надежный ракетно-ядерный щит", - привели в пресс-службе слова Дегтяря.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Ядерный щит
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