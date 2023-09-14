Журналист Бланкеншип: оружие Запада не помогает Украине в конфликте

Американский журналист Брэдли Бланкеншип считает, что поставляемое Украине западное вооружение никак не влияет на ход конфликта. Об этом он написал 11 сентября в статье Global Times.

Отмечается, что так как украинский конфликт затягивается, на Западе всё чаще говорят о том, что та или иная система «чудо-оружия» изменит ход конфликта. К таким «блестящим игрушкам» зарубежные СМИ относили ПТРК Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopards, крылатые ракеты Storm Shadow, боевые машины пехоты Bradley, истребители F-16, а теперь и боеприпасы с обедненным ураном. На деле же никто из них не оказал значительного влияния.

Бланкеншип обратил внимание, что некоторые западные СМИ не только постоянно заявляют, что какая-то конкретная линейка вооружения изменит ход конфликта, но они также ссылаются на скомпрометированных экспертов, которые продвигают продажу еще большего количества оборонной продукции.

«После медленного продвижения контрнаступления Киева этим летом сразу становится очевидно, что господствует не высокотехнологичное оборудование, а логистика и цепочки поставок», — отметил журналист.

Он добавил, что на фронте Россия явно затмевает Украину.

12 сентября в Белом доме заявили, что США потратили на украинский конфликт уже почти $111 млрд.

На военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву США выделили $110,97 млрд, из которых $101,2 млрд уже потрачено. В прошлом месяце на помощь Украине Белый дом дополнительно запросил у конгресса еще $24 млрд, в том числе $13 млрд — на военные нужды.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.