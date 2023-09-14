Российский комплекс «Корнет» уничтожил британский Challenger в зоне спецоперации

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Новороссийского соединения ВДВ уничтожил иностранную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе украинского контрнаступления. Минобороны России публикует 13 сентября кадры боевой работы военных Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели уникальную съемку. С помощью средств объективного видеоконтроля наблюдатели обнаружили движение танковых колонн.
Военнослужащие ВДВ оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения цели и через несколько часов успешно подбили британский танк Challenger.
Военнослужащий ВДВ с позывным Пастырь рассказал, что британский танк горит также, как и другие танки.
«Танк есть танк. Он никуда не денется, он всё равно сгорит», — объяснил он.
От отечественной техники он отличается только габаритами — он гораздо больше, его проще поразить, он более уязвимый, добавил военнослужащий.
Накануне «Известия» опубликовали видеокадры работы артиллерии, успешно отбивающей атаки противника на поселок Опытное на донецком направлении.
Как отметил заместитель командира 1-й Славянской бригады с позывным Монах, бои на этом направлении продолжаются, силы 1-го Донецкого корпуса ни на метр не отступают, продолжая контролировать село.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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