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Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) способны распознать и нейтрализовать любые ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS, которые могут быть поставлены Киеву, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил особенности ATACMS.

«ATACMS — это очень серьезная ракета, пусковой установкой для нее являются или реактивная система залпового огня (РСЗО) MLRS, или HIMARS. ATACMS выглядит как обычная ракета, но ее дальность стрельбы составляет 250 километров (по некоторым данным — 500). Она имеет на вооружении моноблочную, кассетную и фугасную часть. ATACMS может наносить удары и по фортификациям, и по бронетехнике, и по скоплениям пехоты», — рассказал эксперт.

Все средства противовоздушной обороны (ПВО), которые есть на вооружении российской армии, прекрасно видят ракеты ATACMS и нейтрализуют ее, это очень эффективная защита от этих ракет

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке, военный эксперт

При этом он усомнился, что появление ракет ATACMS на вооружении у Киева может как-либо повлиять на ход спецоперации России на Украине.

«Может ли ATACMS изменить ход спецоперации? Чтобы изменить ход спецоперации, нужно определенное насыщения средствами поражения, чего на Украине не происходит. Туда товар поставляется штучно, я думаю, для испытаний и улучшения тактико-технических характеристик оружия», — добавил Матвийчук.

Даже если Украине поставят ракеты ATACMS в количестве ста штук, то они смогут отстреливать какие-то территории, но изменить соотношение сил и средств они не смогут. Чтобы изменить это соотношение на фронте, необходимо, чтобы количественные характеристики превосходили наши войска хотя бы в 2,5-3 раза, чего в данный момент достичь невозможно

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке, военный эксперт

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон не изменил свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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