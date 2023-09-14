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ТАСС

ГРЦ Макеева разрабатывает концепцию многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

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Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева – головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Фото АО «ГРЦ им. В.П. Макеева»
Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева – головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Фото АО «ГРЦ им. В.П. Макеева».

Разработки ведутся в инициативном порядке, уточнили в пресс-службе ракетного центра

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева (входит в Роскосмос) создает концепцию сверхтяжелых ракет для облета Луны и миссий к Марсу, а также многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Среди прорывных наработок такие амбициозные, как, например, концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса для облета Луны, реализации лунной программы и миссий к Марсу или концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата, или весьма актуальный проект по антиастероидной тематике", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что разработки ведутся в инициативном порядке. 

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ГРЦ им. Макеева
Роскосмос
Проекты
ГЗЛА
Луна
Марс
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