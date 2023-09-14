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Вестник Мордовии

Редкая украинская БМП с боевым модулем "Шквал" стала трофеем

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Недавно воины - антифашисты отбили у неонацистов ВСУ малосерийную БМП-1 с модулем "Шквал".

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), от базового образца она отличается тем, что одноместную башню с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и спаренным пулеметом заменили на боевой модуль "Шквал" с 30-мм орудием 2А42, все тем же 7,62-мм ПКТ, 30-мм гранатометом АГ-17 "Пламя" и противотанковым управляемым комплексом "Конкурс".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Впервые ее показали на параде в Киеве в 2001 году. Партия таких БМП поставлялась в Грузию и некоторая часть из них уже становилась трофеями армии России во время событий августа 2008 года.

Правда, не исключено, что во вновь захваченном образце уже имеются какие-то изменения, которые будут интересны нашим специалистам.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Украина
Продукция
2A28
2А42
БМП-1
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