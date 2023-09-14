Европейцы спешно укрепляют оборону, не договорившись, как это делать

NYT: хаос в наращивании арсеналов в Европе приведет к лишним тратам и дефициту

Попытки ЕС быстро нарастить арсеналы ведут к спорным результатам, пишет NYT. В усилиях разных стран нет никакой согласованности, и это ведет к проблемам. Так, как выяснилось на Украине, боеприпасы и запчасти разных производителей не всегда взаимозаменяемы.

Патриция Коэн

Стремление 30 с лишним стран-союзниц вооружиться, спровоцированное отчасти российской военной операцией на Украине, вызывает опасения по поводу дезорганизации и дефицита поставок.

На огромном военном заводе компании Saab в шведском городе Карлскуге рабочие тщательно собирают вручную 84-миллиметровые снаряды, которые способны одним ударом выводить из строя танки. Один рабочий укладывает в лоток полоски похожего на лапшу метательного взрывчатого вещества. Другой крепит полупрозрачные пластины вокруг вращающегося оперения системы наведения.

А снаружи, недалеко от приземистого здания цеха – одного из нескольких сотен в этой тщательно охраняемой промышленной зоне, – идет строительство другого завода. Объемы производства этого предприятия, находящегося в нескольких минутах езды от дома Альфреда Нобеля, который изобрел динамит и учредил премию мира, в предстоящие два года должны удвоиться.

Расширение производственных мощностей является составной частью титанических усилий по увеличению военных расходов, предпринятых всеми странами Европы. Они пошли на это после того, как Россия полтора года назад начала боевые действия на Украине. Много лет 30 с лишним стран-союзниц выделяли на оборону минимальные суммы, а теперь они создают запасы оружия. Это вызывает обеспокоенность, потому что масштабное наращивание арсеналов может оказаться непоследовательным и хаотичным. Результатом станут пустые траты, дефицит поставок, никому не нужные задержки и повторение уже сделанного.

"Европейцы не обращают внимания на ту раздробленность и дезорганизацию, которая присутствует в их работе по укреплению вооруженных сил, – говорится в недавно вышедшем докладе Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies). – Если увеличивать капиталовложения без координации усилий, это лишь немного улучшит плачевное положение дел".

Организация Североатлантического договора, разрабатывающая общую оборонную стратегию, и Евросоюз настаивают на укреплении сотрудничества и интеграции, предлагая новые инициативы, в том числе, план по координации закупок вооружений.

Однако многие оружейники, политические деятели и военные эксперты все громче предостерегают, что предпринимаемые усилия намного отстают от потребностей.

"Нужна какая-то ясность, ведь мы не Соединенные Штаты Европы, – объяснил главный исполнительный директор Saab Микаэл Юханссон (Micael Johansson), сидя в своем кабинете в стокгольмской штаб-квартире компании. – Каждая страна сама решает, какая техника и оружие ей нужны".

У каждой страны своя собственная стратегическая культура, практика закупок, спецификации, процедура утверждения, методы обучения и приоритеты.

Члены Североатлантического альянса порой могут использовать одинаковые самолеты с разными системами шифрования и приборами. Украинские военные обнаружили, что 155-миллиметровые снаряды от одного производителя далеко не всегда подходят к гаубицам, которые делает другой производитель. Боеприпасы и запчасти не всегда взаимозаменяемы. Это осложняет обслуживание и ремонт, а также учащает поломки.

У Евросоюза нет "процесса оборонного планирования", – признал Юханссон. Этим летом его назначили заместителем председателя правления Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности. Эта торговая ассоциация представляет интересы трех тысяч компаний. "НАТО должна изменить подходы к усилению надежности всей системы", – заявил он. Это относится и к цепочкам поставок, которые обеспечивают производство боеприпасов, применяемых солдатами на поле боя.

Важнейшее сырье типа титана и лития, а также современная электроника и полупроводники пользуются большим спросом.

А еще не хватает взрывчатых веществ, особенно пороха, без которого не может обойтись ни один изготовитель оружия в оборонной отрасли. Однако сейчас почти никто не обсуждает вопрос о том, какие системы вооружений надо производить в приоритетном порядке и как увеличить поставки пороха в целом.

"Я предлагал такую дискуссию, – сказал Юханссон. – Но она пока не началась".

Между тем тщательным проверкам подвергается запас прочности удаленных цепочек поставок всех типов. Все хорошо помнят перебои с поставками газа и зерна из-за вооруженного конфликта на Украине, не говоря уже о серьезном отставании в производстве и поставках товаров и материалов, причиной которого стала пандемия COVID-19.

Руководитель бизнес-направления наземных боевых систем компании Saab Майкл Хоглунд (Michael Hoglund) рассказывает, что сегодня важная тенденция заключается в том, чтобы работать с более близкими поставщиками и создавать надежные системы дублирования. "Мы больше не покупаем самое дешевое, – сказал он. – Мы платим за то, чтобы чувствовать себя в безопасности".

Координация поставок – это лишь один элемент. Заставить огромное множество разных систем вооружений, технологий и процессов работать четко и слаженно всегда было очень трудно. НАТО устанавливает стандарты, чтобы разные типы оружия были совместимы. Это называется оперативная совместимость.

Но на практике слаженности гораздо меньше.

Европейское оборонное агентство (The European Defense Agency) в своем прошлогоднем докладе сделало вывод, что совместно страны вкладывают только 18% оборонных инвестиций, то есть, половину от целевого показателя. "Степень взаимодействия между нашими армиями очень низка", – заявил тогда главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Швеция, которая вот-вот станет членом НАТО, и раньше сотрудничала с этим военным альянсом. Компания Saab, производящая самые разные виды вооружений, включая истребители "Гсрипен", продает свою продукцию во многие страны мира.

Менеджеры компании повсеместно сталкиваются с трудностями координации.

"У каждой армии вся система выстроена по-своему", – заявил Горген Юханссон (Gorgen Johansson), руководящий предприятием в Карлскуге, однофамилец директора Saab. Рядом с ним лежит пустая зеленая труба. Это пусковая установка ПТРК NLAW. На ней подпись бывшего министра обороны Украины. Трубу вернули изготовителю в знак признательности.

По словам Юханссона, некоторые покупатели хотят, чтобы в одном ящике были две пусковые установки. А кому-то хочется, а другим хочется, чтобы вместе упаковывали четыре или шесть труб. Все дело в транспортных устройствах и технике, которые позволяют устанавливать на них разное количество пусковых установок.

Юханссон говорит, что до недавнего времени было невозможно даже начать разговор с покупателями о стандартизации, о том, где какие наклейки размещать и какого они должны быть цвета.

Однако есть и более серьезные нерешенные проблемы. После окончания холодной войны компании ВПК переживали серьезное укрупнение, поскольку военные расходы резко сократились. Тем не менее, у каждой основной системы вооружения есть обширный набор вариантов и модификаций – подобно огромному разнообразию торговых марок круп на рынке. По информации аналитиков McKinsey & Company, в Европе 27 разных типов гаубиц, 20 типов истребителей, 26 типов эсминцев и фрегатов.

Чтобы создать объединенную боевую силу, Европе нужно уравновесить конкуренцию – это приведет к усовершенствованию и инновациям. Ей также необходимо оптимизировать производственный процесс и устранить потери. Для этого она должна размещать заказы и даже конструировать оружие сообща.

В основе военного расширения, какое бывает раз в поколение, лежит то обстоятельство, что безопасность Европы по-прежнему обеспечивают главным образом Соединенные Штаты. В 2018 году президент Трамп жаловался на недостаток военных ассигнований на континенте и выступал с завуалированными угрозами выйти из НАТО. Это стало основательной встряской для всего региона.

Сейчас утвердилось мнение о том, что Европе надо брать на себя больше финансовой ответственности за собственную оборону. И теперь все активнее звучат требования об объединении обороны континента.

Но на пути взаимодействия есть несколько труднопреодолимых препятствий. Как отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований, интеграция европейской обороны "будет медленным и трудоемким процессом, для которого понадобятся усилия целого поколения".

Правительства уже выделяют миллионы и миллиарды долларов на оборону, и вполне естественно, что каждому хочется поддержать собственную оборонную отрасль и собственных рабочих.

Каковы бы ни были общие военные потребности Европы, главным приоритетом для каждой страны всегда будет защита своих границ. Взаимного доверия мало даже среди членов альянса.

"Мы думаем, что мы друзья", – сказал Горген Юханссон из Карлскуги. Однако он отметил, что, когда во время пандемии возник дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, Германия, у которой их было много, прекратила поставки в Швецию, Италию и другие страны, где их не хватало.

"Переговоры начались, – сказал Юханссон о попытках наладить взаимодействие. – Процесс будет быстрым? Я думаю, нет".