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ТАСС

В Госдепе сообщили о намерении США укрепить ПВО Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок планируют обсудить этот вопрос

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена принять дополнительные меры для укрепления системы противовоздушной обороны Украины. Этот вопрос обсудят на текущей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, еще до начала Россией специальной военной операции на Украине "госсекретарь, министр [обороны США Ллойд] Остин, помощник [американского лидера] по национальной безопасности [Джейк Салливан] и сам президент [США Джо Байден] работали над укреплением ПВО Украины, над предоставлением систем ПВО Украине". "Мы передали ряд американских систем Украине в составе недавнего пакета военной помощи, о котором госсекретарь объявил, когда был на Украине, - добавил Миллер. - Среди них компоненты оборонных систем, которые мы ранее предоставили. И мы взаимодействовали с другими странами над тем, чтобы они предоставили системы ПВО. Так что мы продолжим это делать".

"Я уверен, что он обсудит данный вопрос со своей германской коллегой позднее на этой неделе", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента, говоря о Блинкене и Бербок.

Как сообщило ранее германское внешнеполитическое ведомство, Бербок 12 сентября вылетит в США, в программе значатся встречи с политиками в штате Техас, а также переговоры с Блинкеном. 

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