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Известия.ru

Первые прототипы британского танка Challenger 3 появятся к концу года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence

Первые прототипы танка Challenger 3 появятся к концу года, заявил начальник Генштаба сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс 12 сентября на международной выставке вооружений в Лондоне.

Танки следующего поколения Challenger 3, которые разрабатывает совместное предприятие британской оборонной компании BAE Systems и германский концерн Rheinmetall, прошли первые испытательные стрельбы с 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1, сообщается на сайте компании Rheinmetall.

На данный момент танк Challenger 2 является основным танком британской армии. На вооружении Королевства стоит 210 таких танков, но к использованию готовы немногим больше 150 машин.

14 января Лондон объявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах передать танки Challenger 2 для нужд ВСУ. Поводом для этого стали заявления бывшего украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко который 12 сентября 2022 просил у западных союзников «тысячи танков».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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