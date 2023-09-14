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Военное обозрение

В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанная на Украине самоходная колесная гаубица 2С22 "Богдана" калибра 155 мм выпускается серийно, причем сразу в нескольких вариантах. Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Украинскую САУ "Богдана" выпускают в двух вариантах, различающихся шасси, это позволило ускорить производство гаубицы и поставку ее в ВСУ на фоне конфликта с Россией. О каких-либо других различиях не сообщается. Ранее сообщалось, что один вариант "Богданы" размещен на шасси МАЗ-6317, а второй - Tatra T815-7. Базовый вариант размещался на шасси "КрАЗа", но от него решили отказаться.

Подчеркивается, что САУ "Богдана" уже поставляется ВСУ и участвует в боевых действиях. При этом количество выпущенных машин не раскрывается, но подчеркивается, что он будет увеличен. Однако предполагается, что никакого серийного производства Киев организовать не смог, ни на своей территории, ни на территории союзников, а ВСУ всего лишь испытывают опытные экземпляры. В пользу этой версии говорит отсутствие новых снимков и видео гаубицы.

Согласно опубликованной разработчиками информации, 155-мм САУ "Богдана" имеет скорострельность 5 выстрелов в минуту, дальность поражения заявлена в 40 км. Возимый боекомплект - 20 снарядов. Время приведения в боевое положение и обратно - 1,5 минуты.

В конце мая сообщалось, что у линии соприкосновения была замечена первая доработанная с учетом опыта боевых действий САУ "Богдана" на шасси МАЗ-6317. Тогда же появилась информация, что "Богдану" предлагают иностранным покупателям в надежде, что кто-то ей заинтересуется и начнет закупать. Для потенциальных иностранных заказчиков Киев предложил "Богдану-3.0" на шасси чешского четырехосного грузовика Tatra T815 8×8. В "железе" такой установки еще нет, но модель разработчики уже представили в феврале на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби.

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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Компании
Tatra
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