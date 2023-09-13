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АО "ОДК"

Росавиация расширила возможности эксплуатации двигателя ОДК ТВ7-117СТ-01

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Ил-114-300
Ил-114-300.
Источник изображения: Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА "Новости"

Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростеха) получило от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) одобрение главного изменения в конструкцию перспективного самолетного двигателя ТВ7-117СТ-01. Согласно документу, разрешена эксплуатация силовой установки на высоте до 7600 метров.

«Мы ведем планомерную работу по улучшению эксплуатационных характеристик двигателя для того, чтобы он успешно прошел необходимые испытания. В этой программе активное участие принимают разработчики самолета из Объединенной авиастроительной корпорации, а также отраслевые институты, такие как ЦИАМ им. П.И. Баранова. Одобренные изменения являются очередным этапом плана по улучшению характеристик не только ТВ7-117СТ-01, но и всего семейства ТВ7-117, которое на сегодняшний день включает вертолетный ТВ7-117В для Ми-38 и ТВ7-117СТ-02 для регионального самолета «Ладога», - подчеркнул генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев.


Двигатель ТВ7-117СТ-01.
Источник: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Двигатель ТВ7-117СТ-01 был сертифицирован Росавиацией в декабре 2022 года, в этом году в планах летные испытания, а в будущем состоится предсерийный выпуск шести новых двигателей на три самолета для обеспечения программы Ил-114-300.

ТВ7-117 – семейство двигателей для вертолетов и региональных самолетов. Силовые установки изготавливаются с применением современных материалов, сплавов и покрытий и включают в себя все последние достижения мирового двигателестроения, такие как использование цифрового двойника и аддитивных технологий.

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  • В новости упоминаются
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
Ми-38
ТВ7-117
Компании
Климов
ОАК
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
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