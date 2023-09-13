Войти
Ростех

Николай Волобуев выступил на ВЭФ-2023

278
0
0
Российско-Сингапурский Деловой Совет
Российско-Сингапурский Деловой Совет.
Источник изображения: rostec.ru

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, председатель Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС) Николай Анатольевич Волобуев выступил на бизнес-сессии «Россия − АСЕАН», прошедшей в рамках Восточного экономического форума. В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы развития торгового и инвестиционного сотрудничества России со странами АСЕАН.

В ходе своего выступления «Электронная коммерция и новые тенденции цифровой торговли на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона» Н.А. Волобуев рассказал о роли Совета в обмене опытом и технологиями и в развитии электронной коммерции как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В 2022 году РСДС существенно расширил свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом современной экономической ситуации на базе РСДС формируется децентрализованная сеть торговых домов, инженерно-производственных, логистических и расчетных центров», – сказал Николай Анатольевич.

Н.А. Волобуев отметил проект создания международной индустриальной информационно-сервисной электронной B2B-платформы RSTrade, реализуемый РСДС. На базе платформы формируются биржи логистических мощностей, происходит интеграция с региональными финансовыми и страховыми сервисами, разрабатываются новые способы международных расчетов между российскими и региональными бизнес-сообществами. На сегодняшний день на B2B-платформе RSTrade зарегистрировано более 90 тысяч производственных компаний из 28 стран и свыше 600 компаний – поставщиков услуг, включающих весь спектр сервисов внешнеэкономической деятельности, и каждый день приходят новые компании.

12 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российско-Сингапурским Деловым Советом и Российско-Китайской Гильдией Коммерции (АНО «СОВЭД»). Соглашение направлено на развитие торговых отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевыми векторами сотрудничества выступят развитие цифровой платформы RSTrade, инженерно-технологическая кооперация, гуманитарное сотрудничество в области культуры и образования.

После подписания соглашения стороны провели деловую встречу, на которой обсуждались вопросы совместной работы и кооперации. Участники встречи отметили приоритетное значение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и подтвердили готовность прилагать совместные усилия для поступательного увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, развития промышленной кооперации, поддержки предпринимателей обеих стран в их деловой активности, реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Восточный экономический форум в очередной раз продемонстрировал свою результативность и востребованность среди бизнес-сообществ и экспертов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сингапуp
Компании
Ростех
Похожие новости
12.02.2020
Какую российскую авиатехнику покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона
07.02.2018
"Вертолеты России" на выставке в Сингапуре намерены заключить ряд сервисных контрактов
23.05.2017
Российские средства ПВО вызвали интерес на выставке в Минске
09.04.2014
Россия примет участие в DSA-2014
10.04.2013
«Для того чтобы конкурировать с А380, нужен А380» — президент Airbus Фабрис Брежье
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
14.08.2008
Возвращение электроники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 06:15
  • 1
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.