Николай Волобуев выступил на ВЭФ-2023

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, председатель Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС) Николай Анатольевич Волобуев выступил на бизнес-сессии «Россия − АСЕАН», прошедшей в рамках Восточного экономического форума. В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы развития торгового и инвестиционного сотрудничества России со странами АСЕАН.

В ходе своего выступления «Электронная коммерция и новые тенденции цифровой торговли на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона» Н.А. Волобуев рассказал о роли Совета в обмене опытом и технологиями и в развитии электронной коммерции как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В 2022 году РСДС существенно расширил свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом современной экономической ситуации на базе РСДС формируется децентрализованная сеть торговых домов, инженерно-производственных, логистических и расчетных центров», – сказал Николай Анатольевич.

Н.А. Волобуев отметил проект создания международной индустриальной информационно-сервисной электронной B2B-платформы RSTrade, реализуемый РСДС. На базе платформы формируются биржи логистических мощностей, происходит интеграция с региональными финансовыми и страховыми сервисами, разрабатываются новые способы международных расчетов между российскими и региональными бизнес-сообществами. На сегодняшний день на B2B-платформе RSTrade зарегистрировано более 90 тысяч производственных компаний из 28 стран и свыше 600 компаний – поставщиков услуг, включающих весь спектр сервисов внешнеэкономической деятельности, и каждый день приходят новые компании.

12 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российско-Сингапурским Деловым Советом и Российско-Китайской Гильдией Коммерции (АНО «СОВЭД»). Соглашение направлено на развитие торговых отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевыми векторами сотрудничества выступят развитие цифровой платформы RSTrade, инженерно-технологическая кооперация, гуманитарное сотрудничество в области культуры и образования.

После подписания соглашения стороны провели деловую встречу, на которой обсуждались вопросы совместной работы и кооперации. Участники встречи отметили приоритетное значение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и подтвердили готовность прилагать совместные усилия для поступательного увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, развития промышленной кооперации, поддержки предпринимателей обеих стран в их деловой активности, реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Восточный экономический форум в очередной раз продемонстрировал свою результативность и востребованность среди бизнес-сообществ и экспертов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.