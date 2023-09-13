Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Астраханские верфи ОСК готовы трудоустроить 1200 человек

237
0
0
Южный центр судостроения и судоремонта
Южный центр судостроения и судоремонта (АО "ЮЦСС").
Источник изображения: Пресс-служба

1200 новых рабочих мест предоставит Южный центр судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) до конца 2024 года для реализации действующих контрактов, а также строительства новых заказов.

В настоящее время на астраханских верфях в постройке 11 судов различного класса и назначения, а также модули ледостойкой стационарной платформы для месторождения «Каменномысское-море».

«Мы ставим перед собой две очень важные задачи. Во-первых, к следующей навигации сдать суда, которые строились длительное время на наших заводах. Все старые заказы обеспечены контрактами, имеется финансирование в полном объеме. Вторая задача – это успешная реализация новых проектов. Мы строим первые в России контейнеровозы для Каспия. Заключили контракт на серию из шести земснарядов российского проекта, а также в ближайшее время должны приступить к резке металла для передаточного плавучего дока. Это позволит загрузить астраханские заводы на несколько лет, в два раза увеличить штат, создать достойные условия труда и обеспечить конкурентную заработную плату», – отметил генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Анатолий Мишанов.


Южный центр судостроения и судоремонта (АО "ЮЦСС").
Источник: Пресс-служба

Сегодня на астраханских верфях особое внимание уделяется развитию социальной сферы и улучшению условий труда работников. Предприятие заключило соглашение с Областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики по реализации корпоративной программы укрепления здоровья на рабочих местах.


Южный центр судостроения и судоремонта (АО "ЮЦСС").
Источник: Пресс-служба

Для развития социально-партнерских отношений в поддержку семьи и традиционных ценностей Южный центр судостроения и судоремонта планирует возродить бесплатные секции для детей сотрудников астраханских верфей, а также проведение семейно-спортивных мероприятий.

Астрахань © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Похожие новости
25.11.2022
Источник: ВМФ может получить АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" в канун 2023 года
24.08.2020
В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»
16.06.2020
Корвет "Ретивый" передадут ВМФ в 2021 году
25.09.2019
Модернизация дока 35-го судоремонтного завода в Мурманске идет по графику
22.05.2019
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
09.03.2017
Предприятия ОСК показывают положительную динамику в выполнении сроков гособоронзаказа
21.11.2011
«Адмиралтейские верфи» и МО РФ подписали договор о достройке спасательного судна «Игорь Белоусов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 06:15
  • 1
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.