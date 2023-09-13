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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

В модернизацию предприятий ЮЦСС инвестируют 3 млрд руб.

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В модернизацию предприятий ЮЦСС инвестируют 3 млрд руб.
В модернизацию предприятий ЮЦСС инвестируют 3 млрд руб.
Источник изображения: metalinfo.ru

Программа модернизации предприятий, входящих в состав Южного центра судостроения, рассчитана до 2027. На ремонт трех площадок — АСПО, «Красные Баррикады» и «Лотос» направят 3 млрд руб. Из этих средств около 70% будут направлены на ремонт судостроительного завода «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области, сообщает АБН-ЮГ со ссылкой на информацию генерального директора АО «ЮЦСС» Анатолия Мишанова. "Модернизация на заводе «Лотос» уже началась. В ближайшее время на судостроительное предприятие должны поставить новое оборудование", - отмечается в сообщении.

Как сообщил генеральный директор АО «ЮЦСС», к 2024 году загрузка трех астраханских верфей должна быть стопроцентная.

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