Дания направит Украине пакет военной помощи в размере $833 млн

Министерство обороны Дании заявило о планах направить Украине 12-й по счету пакет военной помощи. Об этом во вторник, 12 сентября, говорится на сайте ведомства.

Сейчас Дания готовится передать Киеву самое крупное финансовое пожертвование со времен начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В общей сложности вклад составляет около 5,8 млрд датских крон ($833 млн), которые пойдут на закупку танков, БМП и зенитных орудий.

В преддверии предстоящего заседания контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн министр обороны и министр иностранных дел Дании проинформировали о пожертвовании.

Так, глава минобороны Троэльс Лунд Поульсен сказал, что для продолжения военных действий Украине крайне необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать военную и финансовую поддержку.

«С сегодняшним пакетом пожертвований мы переходим в новый этап. После более чем полутора лет войны мы вскоре опустошили запасы министерства обороны. Вот почему сейчас мы рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, которые адаптированы к потребностям Украины здесь и сейчас», — отметил глава МИДа Ларс Лёкке Расмуссен.

Ранее, 8 сентября, Пентагон назвал сумму оказанной Украине помощи за время президентства Байдена. США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $44,4 млрд, при этом $43,7 млрд были направлены с конца февраля 2022 года. Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила об очередном пакете военной помощи Украине на $600 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.