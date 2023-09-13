Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 – это материал, который используется для обеспечения вентиляции и защиты конструкций от перегрева и конденсации влаги. Он имеет следующие свойства:

Воздухопроницаемость: данная ткань является воздухопроницаемой, что позволяет ей пропустить воздух и предотвратить скопление влажности, таким образом предотвращая появление плесени и грибка. Гидрофобность: материал обладает способностью отводить влагу, предотвращая проникновение воды в конструкции и уменьшая риск возникновения коррозии. Прочность: ткань изготовлена из долговечных и прочных материалов, что обеспечивает ей длительный срок службы. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей: материал способен сохранять свои свойства при длительном воздействии солнечного потока.

Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 купить — рекомендуем на заводе-изготовителе по этой ссылке.

Ткань вентиляционная ТП

Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 широко применяется в строительстве для следующих целей:

Используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для герметического соединения деталей. Применяется внутри кровельных и стеновых конструкций для предотвращения скопления и конденсации влаги. Используется для создания вентиляционных каналов в стенах и потолках. Может использоваться для изоляции трубопроводов и воздуховодов.

Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 позволяет поддерживать комфортный и здоровый микроклимат внутри помещений и увеличивает срок службы конструкций за счет предотвращения увлажнения и перегрева.

Ткань вентиляционная ТП-1,2 x10

Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 применяется в различных областях, включая:

Вентиляционные системы: Она используется для производства воздуховодов, фильтров и других элементов систем вентиляции. Климатическое оборудование: Материя применяется для изготовления воздухоохладителей, кондиционеров, вентиляторов и других устройств. Медицинская сфера: ТП-1.2 x10 используется для создания медицинских масок, халатов и других изделий, обеспечивающих комфорт и вентиляцию пациентам и медицинскому персоналу. Промышленность: Материя применяется в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую и строительную, для создания защитных и вентиляционных изделий.

Технические характеристики ткани вентиляционной

Тех. характеристики ткани ТП-1.2 x10 могут включать следующее:

Тип ткани: вентиляционная ткань Плотность: 650 г/м2 Размеры: 1,20 х 10 метров Материал: изготавливается из полиэстеровых волокон, с ПВХ-лакировкой Прочность на разрыв: может иметь прочность на разрыв в диапазоне от 90 до 100 Дан Воздухопроницаемость: высокая, что обеспечивает хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха Устойчивость к статическому электричеству: может быть антистатической, что позволяет избежать скопления статического электричества Устойчивость к абразии и истиранию: высокая Устойчивость к химическим веществам: может иметь хорошую устойчивость к различным химическим веществам Срок службы: длительный срок службы при правильном уходе и использовании

Ознакомиться с тех. показателями вентиляционной ткани — можно на Заводе КЗПО по данной ссылке.

Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от партии и конкретного назначения ткани вентиляционной ТП-1.2 x10.