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Ткань вентиляционная

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Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10.
Источник: https://kzpo.ru/2020/08/08/вентиляционная-ткань-тп-12x10-м/

Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 – это материал, который используется для обеспечения вентиляции и защиты конструкций от перегрева и конденсации влаги. Он имеет следующие свойства:

  1. Воздухопроницаемость: данная ткань является воздухопроницаемой, что позволяет ей пропустить воздух и предотвратить скопление влажности, таким образом предотвращая появление плесени и грибка.
  2. Гидрофобность: материал обладает способностью отводить влагу, предотвращая проникновение воды в конструкции и уменьшая риск возникновения коррозии.
  3. Прочность: ткань изготовлена из долговечных и прочных материалов, что обеспечивает ей длительный срок службы.
  4. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей: материал способен сохранять свои свойства при длительном воздействии солнечного потока.

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Ткань вентиляционная ТП


Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 широко применяется в строительстве для следующих целей:

  1. Используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для герметического соединения деталей.
  2. Применяется внутри кровельных и стеновых конструкций для предотвращения скопления и конденсации влаги.
  3. Используется для создания вентиляционных каналов в стенах и потолках.
  4. Может использоваться для изоляции трубопроводов и воздуховодов.

Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 позволяет поддерживать комфортный и здоровый микроклимат внутри помещений и увеличивает срок службы конструкций за счет предотвращения увлажнения и перегрева.


Ткань вентиляционная ТП-1,2 x10


Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 применяется в различных областях, включая:

  1. Вентиляционные системы: Она используется для производства воздуховодов, фильтров и других элементов систем вентиляции.
  2. Климатическое оборудование: Материя применяется для изготовления воздухоохладителей, кондиционеров, вентиляторов и других устройств.
  3. Медицинская сфера: ТП-1.2 x10 используется для создания медицинских масок, халатов и других изделий, обеспечивающих комфорт и вентиляцию пациентам и медицинскому персоналу.
  4. Промышленность: Материя применяется в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую и строительную, для создания защитных и вентиляционных изделий.

Технические характеристики ткани вентиляционной


Тех. характеристики ткани ТП-1.2 x10 могут включать следующее:

  1. Тип ткани: вентиляционная ткань
  2. Плотность: 650 г/м2
  3. Размеры: 1,20 х 10 метров
  4. Материал: изготавливается из полиэстеровых волокон, с ПВХ-лакировкой
  5. Прочность на разрыв: может иметь прочность на разрыв в диапазоне от 90 до 100 Дан
  6. Воздухопроницаемость: высокая, что обеспечивает хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха
  7. Устойчивость к статическому электричеству: может быть антистатической, что позволяет избежать скопления статического электричества
  8. Устойчивость к абразии и истиранию: высокая
  9. Устойчивость к химическим веществам: может иметь хорошую устойчивость к различным химическим веществам
  10. Срок службы: длительный срок службы при правильном уходе и использовании

Ознакомиться с тех. показателями вентиляционной ткани — можно на Заводе КЗПО по данной ссылке.


Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от партии и конкретного назначения ткани вентиляционной ТП-1.2 x10.

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