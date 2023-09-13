|Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10.
|Источник: https://kzpo.ru/2020/08/08/вентиляционная-ткань-тп-12x10-м/
Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 – это материал, который используется для обеспечения вентиляции и защиты конструкций от перегрева и конденсации влаги. Он имеет следующие свойства:
- Воздухопроницаемость: данная ткань является воздухопроницаемой, что позволяет ей пропустить воздух и предотвратить скопление влажности, таким образом предотвращая появление плесени и грибка.
- Гидрофобность: материал обладает способностью отводить влагу, предотвращая проникновение воды в конструкции и уменьшая риск возникновения коррозии.
- Прочность: ткань изготовлена из долговечных и прочных материалов, что обеспечивает ей длительный срок службы.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей: материал способен сохранять свои свойства при длительном воздействии солнечного потока.
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Ткань вентиляционная ТП
Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 широко применяется в строительстве для следующих целей:
- Используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для герметического соединения деталей.
- Применяется внутри кровельных и стеновых конструкций для предотвращения скопления и конденсации влаги.
- Используется для создания вентиляционных каналов в стенах и потолках.
- Может использоваться для изоляции трубопроводов и воздуховодов.
Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 позволяет поддерживать комфортный и здоровый микроклимат внутри помещений и увеличивает срок службы конструкций за счет предотвращения увлажнения и перегрева.
Ткань вентиляционная ТП-1,2 x10
Ткань вентиляционная ТП-1.2 x10 применяется в различных областях, включая:
- Вентиляционные системы: Она используется для производства воздуховодов, фильтров и других элементов систем вентиляции.
- Климатическое оборудование: Материя применяется для изготовления воздухоохладителей, кондиционеров, вентиляторов и других устройств.
- Медицинская сфера: ТП-1.2 x10 используется для создания медицинских масок, халатов и других изделий, обеспечивающих комфорт и вентиляцию пациентам и медицинскому персоналу.
- Промышленность: Материя применяется в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую и строительную, для создания защитных и вентиляционных изделий.
Технические характеристики ткани вентиляционной
Тех. характеристики ткани ТП-1.2 x10 могут включать следующее:
- Тип ткани: вентиляционная ткань
- Плотность: 650 г/м2
- Размеры: 1,20 х 10 метров
- Материал: изготавливается из полиэстеровых волокон, с ПВХ-лакировкой
- Прочность на разрыв: может иметь прочность на разрыв в диапазоне от 90 до 100 Дан
- Воздухопроницаемость: высокая, что обеспечивает хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха
- Устойчивость к статическому электричеству: может быть антистатической, что позволяет избежать скопления статического электричества
- Устойчивость к абразии и истиранию: высокая
- Устойчивость к химическим веществам: может иметь хорошую устойчивость к различным химическим веществам
- Срок службы: длительный срок службы при правильном уходе и использовании
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Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от партии и конкретного назначения ткани вентиляционной ТП-1.2 x10.