В Волгоградской области Су-24 потерпел крушение во время учебного полета

Минобороны РФ сообщило о крушении бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, он упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны России.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности", — говорится в заявлении.

Уточняется, что к месту происшествия направили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.