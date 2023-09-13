Войти
РИА Новости

В Волгоградской области Су-24 потерпел крушение во время учебного полета

268
0
0
Фронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Минобороны РФ сообщило о крушении бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24, он упал в безлюдной местности, сообщили в Минобороны России.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности", — говорится в заявлении.

Уточняется, что к месту происшествия направили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.05.2022
Когда у Украины закончится боевая авиация
16.03.2022
Под контроль военных РФ перешла вся Херсонская область
15.01.2018
Летчики ВВО провели боевые пуски ракет на полигонах в трех регионах
27.07.2017
В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие почти 40 кораблей и подводных лодок - газета
13.07.2017
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
03.02.2016
Су-35: гордость России отправили в Сирию
01.12.2011
Страсти по гособоронзаказу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 06:15
  • 1
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.