Newsweek: Киев подал в суд на две западные компании за отказ от поставок вооружений

Киевские власти подали иски на две западные военные фирмы, обвинив их в невыполнении условий по поставкам техники или отказе от возвращения уплаченных средств, сообщает 12 сентября на своем сайте издание Newsweek.

Уточняется, что две европейские компании «не доставили товары и не вернули аванс».

Минобороны Украины сообщило, что только 11% всех подписанных военных контрактов заключено с иностранными поставщиками и что «лишь немногие из них испытали трудности с выполнением своих обязательств в полном объеме».

Министерство отказалось назвать компании или предоставить информацию о контрактах, сославшись на защиту конфиденциальной военной информации в условиях военного положения.

Ранее, 10 сентября, газета Financial Times сообщила, что президент США Джо Байден приближается к решению об отправке ракет большой дальности Вооруженным силам Украины (ВСУ). Журналисты подчеркивают, что руководство США настороженно относится к просьбам Украины о поставках тактической баллистической ракеты с дальностью до 300 км.

До этого портал Military Watch Magazine отметил, что массовые потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления в июне немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, более 60 американских БМП Bradley и первого из 14 британских танков Challenger 2 заставили Белый дом отложить на несколько недель поставки танков M1A1 Abrams.

8 сентября начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции», увидев разгром в бою первого британского танка Challenger 2 в зоне проведения спецоперации.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.