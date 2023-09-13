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Военное обозрение

Премьер-министр России пообещал увеличить производство беспилотных летательных аппаратов в стране

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Источник изображения: topwar.ru

В Российской Федерации будет масштабироваться и систематизироваться производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По утверждению премьер-министра, государство займется созданием собственной промышленной базы для совершенствования производства беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планируется развивать спрос на продукцию и услуги в сфере производства и обслуживания беспилотников.

Мишустин подчеркнул, что уже сейчас в России – десятки тысяч легких беспилотников. Но пока большая их часть изготавливается энтузиастами в маленьких мастерских или цехах. Для того, чтобы увеличить объем производимых беспилотников, надо масштабировать производственные процессы.

Кроме того, глава правительства отметил, что в течение ближайших 7 лет власти страны планируют в два раза увеличить объем российского рынка тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что стране может потребоваться очень большое количество операторов БПЛА - до миллиона специалистов..

Специальная военная операция показала важность беспилотной авиации в современных боевых действиях. Беспилотники выполняют разведывательные и ударные функции, сейчас без них уже сложно представить ведение боевых действий. Но не меньшие перспективы есть и у применения беспилотной авиации в гражданских сферах деятельности.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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