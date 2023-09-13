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Военное обозрение

Глава МИД Германии предложила сделать над инфраструктурой Украины «зонт» из систем ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Перед приближающейся зимой над инфраструктурными объектами Украины следует создать «оборонительный зонт» из систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По утверждению главы германского дипломатического ведомства, нужно защитить объекты электро-, водо- и теплоснабжения Украины перед наступающими холодами. В связи с этим Бербок обратилась к руководству ФРГ и странам-партнерам Германии по НАТО, чтобы они обеспечили защиту украинского неба с помощью систем ПВО.

Как сообщила министр иностранных дел ФРГ, до начала зимы Германия собирается передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Она рассчитывает, что и другие страны НАТО хотя бы на время передадут Украине свои системы ПВО. Впрочем, «временные» системы ПВО могут быть уничтожены ударами российских ракет, как это уже случилось с ЗРК Patriot американского производства.

При этом Бербок уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, будет ли Берлин передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украина, напомним, практически требует от Германии передачи этих ракет, причем в довольно хамской манере. Но ничего удивительного в этом нет – ранее сама Бербок заявляла, что интересы немецких избирателей для нее вторичны по сравнению с поддержкой Украины.

Пока неизвестно, какие еще страны решат передать Украине дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ведь фактически это означает расставание с системами, так как есть очень высокий риск того, что с Украины назад они уже привезены не будут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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