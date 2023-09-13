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Военное обозрение

Дания анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи, включающего боеприпасы и технику

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время власти Дании передадут Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны королевства.

Общая стоимость пакета военной помощи Киеву от Копенгагена составляет 5,8 миллиарда датских крон (833 млн долларов). В состав пакета включили танки, боевые машины пехоты, зенитные орудия, боеприпасы для танков. Копенгаген распределил сумму помощи на три транша. В 2023 году Украина получит помощь на 4,3 млрд крон, в 2024 году – на 1,4 млрд крон, в 2025 году – на 52 млн крон.

В то же время, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что за полтора года конфликта на Украине Копенгаген практически исчерпал свои военные запасы. Поэтому в текущей ситуации королевство видит более оптимальной стратегией осуществление совместных закупок, чтобы удовлетворять потребности Украины в боеприпасах, вооружениях и военной технике.

Ранее стало известно, что Дания направила Украине 10 танков Leopard 1. Кроме того, Копенгаген передает Украине истребители F-16, а также осуществляет подготовку украинских военных специалистов.

С самого начала специальной военной операции Дания принимает активное участие в оказании военной помощи киевскому режиму. Это свидетельствует о недружественной позиции данного государства по отношению к нашей стране и в оптимальном варианте стоило бы, разумеется, дать ответ Дании на ее враждебные действия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Продукция
F-16
Leopard-1
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