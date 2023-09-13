СМИ США: Китай модернизирует свой разведывательный центр на Кубе, расширяя глобальное присутствие

Источник изображения: topwar.ru

Китай якобы модернизирует свой разведывательный центр наблюдения на Кубе, расширяя глобальное присутствие. Предположительно он расширяет свои возможности по прослушиванию глобальной сети и сбору информации.

Такое мнение высказывается в The Wall Street Journal.

СМИ США утверждает, что такие действия Пекина угрожают изменить подводный ядерный баланс сил и могут спровоцировать новые витки распространения ядерного оружия. Речь о том, что китайские военные, по мнению журналистов, получают возможность отслеживать американские субмарины с ядерным оружием на борту.

В статье также заявляется, что Китай пытается скопировать возможности Соединенных Штатов, касающиеся глобального наблюдения. Американские журналисты предполагают, что в данном плане ключевую роль может сыграть Куба, так как она расположена очень близко к побережью Соединенных Штатов.

Источник изображения: topwar.ru

Издание отмечает, что и Пекин, и Вашингтон уже давно используют прослушивающие посты. С их помощью они отслеживают телефонные разговоры, текстовые сообщения, электронную почту, местоположение объектов, передаваемые данные и различные сигналы.

Источник изображения: topwar.ru

WSJ утверждает, что китайский разведывательный пост на Кубе будет иметь четкую миссию: прослушивать спутники, которые передают значительный объем военной, дипломатической и коммерческой информации, имеющей отношение к США и другим странам мира.

Ряд американских экспертов и правительственных чиновников считают, что Китай располагает на Кубе несколькими объектами разведывательного назначения. В первую очередь, они собирают информацию в юго-восточной части Соединенных Штатов.