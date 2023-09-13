Войти
Военное обозрение

СМИ США: Китай модернизирует свой разведывательный центр на Кубе, расширяя глобальное присутствие

265
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай якобы модернизирует свой разведывательный центр наблюдения на Кубе, расширяя глобальное присутствие. Предположительно он расширяет свои возможности по прослушиванию глобальной сети и сбору информации.

Такое мнение высказывается в The Wall Street Journal.

СМИ США утверждает, что такие действия Пекина угрожают изменить подводный ядерный баланс сил и могут спровоцировать новые витки распространения ядерного оружия. Речь о том, что китайские военные, по мнению журналистов, получают возможность отслеживать американские субмарины с ядерным оружием на борту.

В статье также заявляется, что Китай пытается скопировать возможности Соединенных Штатов, касающиеся глобального наблюдения. Американские журналисты предполагают, что в данном плане ключевую роль может сыграть Куба, так как она расположена очень близко к побережью Соединенных Штатов.

Источник изображения: topwar.ru

Издание отмечает, что и Пекин, и Вашингтон уже давно используют прослушивающие посты. С их помощью они отслеживают телефонные разговоры, текстовые сообщения, электронную почту, местоположение объектов, передаваемые данные и различные сигналы.

Источник изображения: topwar.ru

WSJ утверждает, что китайский разведывательный пост на Кубе будет иметь четкую миссию: прослушивать спутники, которые передают значительный объем военной, дипломатической и коммерческой информации, имеющей отношение к США и другим странам мира.

Ряд американских экспертов и правительственных чиновников считают, что Китай располагает на Кубе несколькими объектами разведывательного назначения. В первую очередь, они собирают информацию в юго-восточной части Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Куба
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
07.10.2022
Западу не стоит загонять Путина в угол. Иначе мир погрузится в ядерный хаос
07.12.2020
«Военные игры» всерьез: как учения 1983 года чуть не спровоцировали Третью мировую (Ars Technica, США)
28.10.2020
Дальний Китайский Восток
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
08.10.2018
Гибридные угрозы в повестке ОБСЕ
05.04.2016
Третья космическая: новая гонка вооружений пока идет без правил
29.07.2015
Система ПРО — это гибель для Польши ("Nowa Europa Wschodnia", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 06:15
  • 1
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.