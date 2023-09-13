Войти
Lenta.ru

В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

265
0
0
Беспилотная система Ghost-X
Беспилотная система Ghost-X.
Источник изображения: Anduril

Американская компания Anduril анонсировала беспилотную систему Ghost-X, которую отличают большие грузоподъемность и длительность полета. Об этом сообщает Defense News.

Ghost-X представляет собой модернизацию системы Ghost, с которой работали в Минобороны Великобритании и Пентагоне. Благодаря новой батарее беспилотная платформа, созданная для разведки и атаки, может находиться в воздухе до 75 минут и переносить до 9 килограммов грузов. Кроме того, новое оборудование позволит обходиться без спутниковой навигации.

Издание отмечает, что система Ghost-X отвечает концепции, заложенной в основу американской программы «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что в декабре американская компания General Atomics начнет летные испытания беспилотного летательного аппарата LongShot, который сможет нести ракеты класса «воздух-воздух».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.03.2016
«Бримстоун» будет на «Рипере»
17.11.2015
Европа приступила к разработке беспилотников технологии тайного удара
27.11.2013
Последний довод королей
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
01.11.2010
Минобороны Франции определилось с планами по закупке БЛА большой продолжительности полета
19.04.2010
Беспилотники покажут летную программу впервые в истории Фарнборо
07.08.2008
Германия и Италия заказали американские боевые беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 06:15
  • 1
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.