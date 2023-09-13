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ТАСС

Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

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Кассетный боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ
Кассетный боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/ Ягодкин Дмитрий

По словам Антониу Гутерриша, этот вид вооружений должен остаться в прошлом

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине, этот вид вооружений должен остаться в прошлом. Об этом заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН.

"Генеральный секретарь многократно призывал к немедленному прекращению использования кассетных боеприпасов. Это отражает его позицию, согласно которой данный вид вооружений должен стать историей", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину.

Накамицу добавила, что во всемирной организации "отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск". "Поставки вооружений и боеприпасов в любой ситуации вооруженного конфликта вызывают серьезную озабоченность из-за риска потенциальной эскалации насилия", - указала она. 

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