Ходаковский: идут испытания дронов-камикадзе, которые могут стать конкурентами «Ланцетам»

Источник изображения: topwar.ru

Идут испытания дронов камикадзе, которые могут стать конкурентами уже зарекомендовавшим себя «Ланцетам. Испытательный процесс поможет доработать и усовершенствовать их с учетом реальной боевой обстановки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель бригады «Восток» и замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

В публикации офицера присутствует и фотография изделия.

Источник изображения: topwar.ru

Он отметил, что пока рано утверждать, что новый аппарат сможет конкурировать с барражирующим боеприпасом «Ланцет». Это можно будет сделать лишь по окончании всех испытаний и адаптации к требованиям военнослужащих на передовой. Разумеется, в первую очередь будут сравниваться технические параметры, но экономическая составляющая тоже немаловажна. А она явно свидетельствует в пользу нового изделия, себестоимость которого в 17 раз ниже, чем у БПЛА «Ланцет».

Ходаковский отметил, что невысокая цена способна превратить такой тип боеприпасов из эксклюзива в расходник. Поэтому налаживать производство новых дронов будет целесообразным, тем более, что подобное оружие уже доказало свою эффективность в зоне СВО. Таким образом, работать в данном направлении нужно обязательно.

В сети интернет можно увидеть немало видео, где показано уничтожение вражеской техники и живой силы при помощи российских дронов-камикадзе. На данный момент наибольшую эффективность среди них показал барражирующий боеприпас «Ланцет».