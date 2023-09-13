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ЦАМТО

Reuters: "Антонов" открыл новый центр для производства БЛА

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Авиационный завод ГП «Антонов» на Украине
Авиационный завод ГП «Антонов» на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 12 сентября. Украинское государственное предприятие "Антонов" открыло новый центр для производства беспилотников.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщают западные СМИ со ссылкой на презентацию концерна "Укроборонпром".

Согласно презентации, показанной американским чиновникам в июне, ГП "Антонов", которое производит в основном грузовые самолеты, открыло новый центр "с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг", – передает агентство "Рейтер".

По информации агентства, "Антонов" и ранее производил беспилотники, однако открытие центра позволило "лучше удовлетворять военные потребности Украины". Один из сотрудников предприятия, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что опыт предприятия в производстве грузовых самолетов может использоваться для создания беспилотников дальнего действия, которые могли бы наносить удары по объектам инфраструктуры внутри России. Информация об открытии центра держится в секрете, "Укроборонпром" отказался от комментариев из соображений безопасности, "Антонов" также не ответил на запрос агентства.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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