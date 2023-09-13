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Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой РСЗО T-122 Sakaraya на СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские силы впервые уничтожили на купянском направлении реактивную систему залпового огня турецкого производства Т-122 Sakarya. Об этом 12 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области», — уточняется в сообщении ведомства.

На купянском направлении ВС России за сутки уничтожили до 25 солдат ВСУ, три автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, добавили в Минобороны.

Помимо этого, на донецком направлении российская армия отразила пять атак ВСУ в районах Авдеевки, Андреевки и Майорска, отметили в военном ведомстве.

РСЗО Т-122 Sakarya является аналогом советской и российской системы «Град».

Накануне Минобороны рассказали, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» точным огнем уничтожил технику ВСУ на одном из стратегически значимых направлений, когда противник обнаружил позиции российских артиллеристов.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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