"Дело далеко не в погоде". Почему контрнаступление Украины закончится через месяц

Полковник Ходаренок: ВСУ завершат контрнаступление из-за нехватки ресурсов
Наступательная операция ВСУ, скорее всего, завершится в ближайшем будущем. По оценкам председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, речь может идти о 30-45 днях. Американский генерал связал завершение активных военных действий с плохой погодой. Что еще стоит за прогнозами американского военачальника и при чем тут опыт Великой Отечественной войны - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
«Осталось еще достаточно времени - вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили», - сказал Марк Милли, добавив, что вступление в права осени и зимы осложнит дальнейшее наступление ВСУ, которое даже летом шло медленнее, чем ожидали в США. Его слова приводит "Би-би-си".
Есть все основания полагать, что подобное заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США связано отнюдь не с метеоусловиями, которые изменятся в ближайшем будущем. Наверняка на руках у американского военачальника оперативная часть на карте и пояснительная записка к украинской наступательной операции, все необходимые справки по боевому и численному составу ВСУ (в том числе по количеству частей и их вооружению по направлениям действий войск), а также сведения об обеспеченности ВСУ вооружением и техникой, боеприпасами, управляемыми ракетами, горючим, продовольствием, вещевым и медицинским имуществом.
И именно исходя из этих данных генерал Марк Милли и примерно определил: наступательные возможности ВСУ могут быть исчерпаны примерно через 30-45 суток. То есть вряд ли соображения американского военачальника основаны исключительно на интуиции и предвидении развития обстановки.
Что касается наступления распутицы и ожидаемого с этим снижения интенсивности боевых действий, то опыт ранее прошедших войн в императивности этой связи никак не убеждает.
К примеру, в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года Красной Армией была проведена Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция (освобождение Правобережной Украины). Это одна из крупнейших операций Второй Мировой войны. Она представляла собой систему взаимосвязанных по времени и направлению ударов десяти фронтовых операций. Днепровско-Карпатская операция проводилась войсками 1, 2, 3 и 4 Украинских фронтов. На завершающем этапе в ней приняли участие войска 2-го Белорусского фронта.
Ширина фронта боевых действий составляла 1300-1400 км. Глубина продвижения советских войск - 250-450 км. Среднесуточные темпы наступления - 2-4 км. В операции принимали участие 2 млн. 406 тыс. бойцов и командиров РККА. В результате был завершен разгром всего южного крыла восточного фронта вермахта. Особо следует заметить, что операция проводилась при весьма и весьма неблагоприятных климатических условиях. Очевидцы вспоминают, что ни до, ни после они не видели ничего подобного, чтобы напоминало им распутицу тех дней на Правобережной Украине.
Примеров успешности наступательных операций в подобных условиях в истории войн и военного искусства более чем достаточно. Самое главное заключается в наличии как военно-политической воли, так и вооруженных сил, которые должны представлять собой полностью отлаженный и безупречно функционирующий механизм.
К примеру, во время проведения Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции ежесуточные потери РККА составляли почти 10 тыс. человек. То есть каждый день только для восполнения потерь в живой силе на фронт требовалось отправить либо аналогичное по численности маршевое пополнение, либо еще одну стрелковую дивизию.
Танков и САУ в ходе этой операции было утрачено 2639 единиц, то есть ежесуточные потери в бронетехнике составляли 31 танк и САУ. А США вооруженным силам Украины собираются поставить всего 31 танк M1 Abrams, в то время как украинской армии для осуществления масштабных наступательных операций требуется не 31 танк, а пять раз по триста машин подобного типа.
Иными словами, тут дело далеко не в погоде. А в ясном ответе на вопрос - способны ли ВСУ на сегодня решать подобные масштабные оперативно-стратегические задачи. То есть не овладеть за три месяца кровопролитных боев какой-нибудь никому доселе неизвестной Великой Камышевахой, а, скажем, нанести в ходе предстоящих боевых действий чувствительное поражение Вооруженным силам РФ, и тем самым в результате добиться политических целей кампании.
Ответ на этот вопрос, по всей видимости, будет отрицательным. И генерал Марк Милли об этом знает. Поэтому и оценки американского военачальника такие обтекаемые и отнюдь не носят характера категоричности. То есть у председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США всегда есть возможность сделать шаг в сторону и сказать - «Да ничего подобного я не говорил».
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок