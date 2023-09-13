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ТАСС

Politico: Макрон с начала года выступает как один из ключевых союзников Киева

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

По информации газеты, президент Франции не только пообещал оказывать Украине поддержку вплоть "до победы", но и стремится занять ведущую роль в решении таких вопросов, как членство украинской сторо...

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон кардинально поменял позицию по Украине в начале этого года и теперь выступает в качестве одного из ключевых союзников Киева. Об этом сообщила газета Politico.

По оценкам газеты, в начале года политический курс Макрона в отношении Украины претерпел "постепенный, но решительный разворот", в результате которого президент стал "одним из самых сильных союзников Украины". Он не только пообещал оказывать Киеву поддержку вплоть "до победы", но и "стремится занять ведущую роль в решении таких вопросов, как членство [Украины] в НАТО и [оказание ей] военной помощи".

Как заявил изданию эксперт Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбур, первоначально "Макрон был зациклен на идее посредничества между Путиным и Зеленским" и потому "крайне осторожен в вопросах поставок вооружений". Однако в начале года Макрон понял, что российская сторона "не заинтересована в переговорах", утверждает эксперт.

Французский лидер заявил в интервью газете Le Point 23 августа, что Париж не желает поражения Украины в нынешнем конфликте и готов к долгому противостоянию. Макрон также выразил надежду, что контрнаступление Вооруженных сил Украины позволит собрать все стороны конфликта за столом переговоров, чтобы найти политическое решение в благоприятных условиях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 5 сентября, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

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