СМИ: кабмин Швеции поручит ВС оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen

По информации Sveriges Radio, шведское правительство интересует, как передача боевых самолетов Украине повлияет на обороноспособность королевства и как скоро в Стокгольме смогут рассчитывать на поставку их замены

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Швеции планирует в ближайшее время поручить вооруженным силам страны оценить возможность и условия поставки шведских истребителей Gripen Украине. Об этом сообщает Sveriges Radio (SR) со ссылкой на источники.

По информации радиостанции, кабинет министров интересует, как передача боевых самолетов Киеву повлияет на обороноспособность королевства и как скоро в Стокгольме смогут рассчитывать на поставку их замены. Отмечается, что украинская сторона хотела бы получить один дивизион из 16-18 истребителей Gripen производства шведского оборонного концерна Saab. Как сообщают источники SR, шведские ВС предоставят официальный ответ на запрос к ноябрю. После этого в правительстве будут принимать решение о целесообразности передачи самолетов Украине.

В августе в ходе визита в Стокгольм президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские пилоты уже начали испытательные полеты на самолетах Gripen. Позднее председатель оппозиционной Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон выступила за передачу истребителей Киеву при условии завершения процесса вступления королевства в НАТО.