Путин отметил успехи Маска в космической сфере

Путин назвал Маска выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом

Американец Илон Маск — выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен, заявил президент РФ Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», — указал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что у России имеются отличные компетенции в космосе. Путин сообщил, что в «Роскосмосе» уже приняли решение о привлечении частных инвесторов в космическую сферу деятельности, которое поддержало правительство.

Говоря о станции «Луна-25», президент подчеркнул, что задача была сложная, однако отсутствие успеха не означает, что программа будет завершена.

«Что касается посадки на площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена», — сказал лидер государства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Приморский край).

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

17 августа станция «Луна-25» сделала первые снимки лунной поверхности. Однако 20 августа после сообщений о нештатных ситуациях при переходе на посадочную орбиту «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны.