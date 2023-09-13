В зоне спецоперации обнаружили несработавший суббоеприпас 155-мм снаряда «BONUS» шведско-французского производства

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На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ был найден несработавший суббоеприпас. Он принадлежит 155-мм снаряду «BONUS», пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Данные боеприпасы производятся шведской компанией «Bofors» совместно с французской «Nexter». Кассетный снаряд калибра 155 мм («калибр НАТО») с донным газогенератором несет 2 самонаводящихся суббоеприпаса. Он предназначен для борьбы с бронированными машинами и танками противника на средних дистанциях.

Как сообщают военные эксперты, когда происходит обнаружение цели, определяется точка прицеливания и производится выстрел. Он осуществляется кумулятивным зарядом с танталовой гильзой. С помощью таких боеприпасов можно пробивать гомогенную броню, толщина которой составляет 130 мм, с расстояния до 200 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Если в зоне действия суббоеприпаса нет ни одной подходящей для уничтожения цели, снаряд самоуничтожается. Но в этот раз суббоеприпас по какой-то причине не разорвался.

Изначально такие боеприпасы были поставлены на вооружение армий Франции и Швеции еще в 2000 году. В 2014 году они появились на вооружении армии Финляндии, примерно в то же время – у норвежских вооруженных сил, в 2018 году партия снарядов была закуплена США для нужд своей армии. Наконец, с 2022 года данные снаряды поставляются на Украину, где используются украинскими формированиями против российских войск.