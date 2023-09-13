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ТАСС

NYT: боеприпасы калибра 155 мм и гаубицы производства стран НАТО не всегда совместимы

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Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

Это приводит к частым поломкам, сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Боеприпасы калибра 155 мм не всегда подходят к артиллерийским системам производства стран НАТО, украинские военные уже убедились в этом. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

"У каждой страны своя стратегическая культура, практика закупок, спецификации, процессы утверждения, обучения и приоритеты. Члены альянса могут иногда использовать один и тот же самолет, но с разными системами шифрования и различными приборами. Как выяснили украинские солдаты, 155-миллиметровые снаряды одного производителя не всегда подходят к гаубице другого. Боеприпасы и детали не всегда взаимозаменяемы, что усложняет техническое обслуживание и приводит к более частым поломкам", - отмечается в публикации.

20 марта Совет Евросоюза утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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