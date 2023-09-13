Путин заявил, что образ будущего Украины связан с зависимостью, ее властям нужна война

Президент сомневается, что после окончания боевых действий начнется "поток" восстановления украинской экономики

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Украины нуждаются в продолжении войны - иначе им придется отвечать за состояние страны перед народом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что если война прекратится - это же надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую. А показать-то нечего", - считает Путин. "Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там "потоком" пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет?" - задался вопросом президент.

Он обратил внимание, что, когда образ будущего страны - как у декларируемого властями Украины - "в том, чтобы они были членами каких-то организаций - НАТО там, Евросоюза", - это свидетельствует, что руководители "за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то - в сфере обороны, <...> экономики".

"Наше будущее зависит от нас", - подчеркнул Путин отличие российского образа будущего от украинского.