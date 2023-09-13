Путин: задача "Луны-25" была сложная, отсутствие успеха не означает завершение программы

Президент выразил сожаление, что прилунение станции не состоялось

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Задача у миссии "Луна-25" была сложная, отсутствие успеха не означает, что программа будет завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Что касается посадки на площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена", - сказал Путин. Он выразил сожаление, что прилунение станции не состоялось. "Но это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше", - заверил президент.

Путин сделал акцент на том, что космос - это сложная, ответственная работа, связанная с высокими технологиями. "У нас здесь не просто наработки, у нас здесь отличные компетенции", - подчеркнул он. Глава государства обратил внимание на то, что и в других странах бывали космические неудачи, даже с более тяжелыми последствиями, чем потеря "Луны-25". "Конечно, это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого нет необычного, хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось. Но мы будем эту работу продолжать, будем усиливать даже отдельные направления", - заверил президент.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: во время коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.