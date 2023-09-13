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ТАСС

Шольц считает, что всесторонняя поддержка Киева необходима с точки зрения "мирной этики"

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам канцлера Германии, его страна продолжит "поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется"

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту поставок вооружений на Украину, отметив, что поддержка Киева необходима не только в политическом и стратегическом отношении, но и с точки зрения так называемой "мирной этики". Об этом он заявил в ходе трехдневной международной конференции общины святого Эгидия, которая проходит в Берлине под девизом "Решиться [пойти] на мир. Религии и культуры в диалоге".

"Мы продолжим поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется", - сказал Шольц. "Я думаю, что это необходимо не только в политическом и стратегическом плане, но и важно с точки зрения мирной этики", - констатировал глава правительства ФРГ.

В ходе выступления Шольц впервые после травмы появился на публике без черной повязки на правом глазу. 65-летний политик около недели назад получил травму, упав во время пробежки в Потсдаме. Охранники оказали канцлеру Германии первую помощь. 4 сентября Шольц опубликовал первое фото после получения травмы. Во время публичных мероприятий, в том числе на саммите G20 в Индии, он с тех пор ходил с черной повязкой на правом глазу.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. 

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