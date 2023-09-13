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Известия.ru

Путин ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Путин: за семь месяцев 270 тыс. добровольцев подписали контракты на службу в ВС

На Украине одна волна мобилизации сменяется другой, в РФ же в рамках частичной мобилизации в прошлом сентябре призвали 300 тыс. человек, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).


Он сообщил, что помимо этого добровольно в стране подписали контракты за последние 6–7 месяцев около 270 тыс. человек.

«Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. Ежедневно 1000–1500 человек приходят», — рассказал президент.

Как отметил Путин, российские мужчины подписывают контракты Вооруженных сил (ВС) РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — высказался российский лидер.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Приморский край). С полной деловой программой форума можно ознакомиться в материале «Известий».

Путин в этот день в ходе пленарной сессии форума ВЭФ-2023 озвучил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. По его словам, они составляют 71,5 тыс. человек. Также он отметил, что результатов у украинской армии нет.

Ранее, в августе, CNN сообщил, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. В том же месяце бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что в скором времени контрнаступление ВСУ исчерпает себя. По его словам, речь идет о нескольких неделях. Он указал, что российская сторона учитывает ошибки и учится.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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