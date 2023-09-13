Rheinmetall поставит ВС Украины дополнительные БМП "Мардер"

ЦАМТО, 12 сентября. По информации Rheinmetall, компания получила от правительства Германии заказ на поставку 40 дополнительных БМП "Мардер" ВС Украины. Стоимость размещенного в августе 2023 года заказа составляет двузначную сумму в миллионах евро.

В настоящее время Rheinmetall продолжает работы по проведению капитального ремонта "Мардер" с целью обеспечения поставки первой партии данной техники, в соответствии с условиями контракта, до конца 2023 года.

Благодаря заказу, общее количество БМП "Мардер", которые Rheinmetall поставит на Украину, возрастет до 80 ед. Ранее, 21 марта 2023 года, компания уже отгрузила на Украину первые 20 боевых машин пехоты, заказанных через правительство Германии. Кроме того, в июне 2023 года был получен заказ на восстановление еще 20 бронемашин. В настоящее время техника находится в стадии ремонта и поставки.

Поставляемые ВСУ бронемашины представляют собой модернизированную версию "Мардер-1A3", ранее состоявшую на вооружении ВС Германии. Еще весной 2022 года компания Rheinmetall за счет собственных средств приступила к восстановлению БМП до состояния готовности к боевому применению. Работы ведутся на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюссе. Компания заявляет о готовности поставлять до 10 боевых машин пехоты в месяц.

По информации командования ВС Германии, на текущий момент ВС Украины из наличия переданы 40 БМП "Мардер" с боеприпасами. Планы поставок предусматривают передачу еще 60 бронемашин. Таким образом, следует ожидать заказа на поставку еще 20 БМП.

Как сообщал ЦАМТО, "Мардер-1A3" оснащена двухместной башней, в которой командир размещен справа, а наводчик слева. Башня вооружена 20-мм автоматической пушкой Rh202 компании Rheinmetall и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3 и оснащена двумя трехтрубными 76-мм ПУ дымовых гранат. Механик-водитель размещен в передней части корпуса с левой стороны. В десантном отделении могут разместиться шесть пехотинцев. БМП "Мардер-1A3" отличается от базовой версии наличием ПУ MELLS для пуска ПТУР семейства "Спайк", новым прицелом Spectus компании Hensoldt, более мощной силовой установкой, гусеницами и системой пожаротушения от БМП "Пума".