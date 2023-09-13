Войти
ЦАМТО

Rheinmetall поставит ВС Украины дополнительные БМП "Мардер"

218
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 12 сентября. По информации Rheinmetall, компания получила от правительства Германии заказ на поставку 40 дополнительных БМП "Мардер" ВС Украины. Стоимость размещенного в августе 2023 года заказа составляет двузначную сумму в миллионах евро.

В настоящее время Rheinmetall продолжает работы по проведению капитального ремонта "Мардер" с целью обеспечения поставки первой партии данной техники, в соответствии с условиями контракта, до конца 2023 года.

Благодаря заказу, общее количество БМП "Мардер", которые Rheinmetall поставит на Украину, возрастет до 80 ед. Ранее, 21 марта 2023 года, компания уже отгрузила на Украину первые 20 боевых машин пехоты, заказанных через правительство Германии. Кроме того, в июне 2023 года был получен заказ на восстановление еще 20 бронемашин. В настоящее время техника находится в стадии ремонта и поставки.

Поставляемые ВСУ бронемашины представляют собой модернизированную версию "Мардер-1A3", ранее состоявшую на вооружении ВС Германии. Еще весной 2022 года компания Rheinmetall за счет собственных средств приступила к восстановлению БМП до состояния готовности к боевому применению. Работы ведутся на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюссе. Компания заявляет о готовности поставлять до 10 боевых машин пехоты в месяц.

По информации командования ВС Германии, на текущий момент ВС Украины из наличия переданы 40 БМП "Мардер" с боеприпасами. Планы поставок предусматривают передачу еще 60 бронемашин. Таким образом, следует ожидать заказа на поставку еще 20 БМП.

Как сообщал ЦАМТО, "Мардер-1A3" оснащена двухместной башней, в которой командир размещен справа, а наводчик слева. Башня вооружена 20-мм автоматической пушкой Rh202 компании Rheinmetall и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3 и оснащена двумя трехтрубными 76-мм ПУ дымовых гранат. Механик-водитель размещен в передней части корпуса с левой стороны. В десантном отделении могут разместиться шесть пехотинцев. БМП "Мардер-1A3" отличается от базовой версии наличием ПУ MELLS для пуска ПТУР семейства "Спайк", новым прицелом Spectus компании Hensoldt, более мощной силовой установкой, гусеницами и системой пожаротушения от БМП "Пума".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
29.06.2023
Швейцария не дала разрешение на продажу в ФРГ предназначенных для Киева танков Leopard
06.04.2023
После начала украинского конфликта предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы
30.03.2023
В Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2A4 для возможной перепродажи Германии
08.02.2023
СМИ: правительство Германии выдаст разрешение на поставку 187 танков Leopard 1 Украине
20.08.2014
Санкциями по своим
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
25.02.2011
Война в формате 3D
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь