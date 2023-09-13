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Интерфакс-АВН

Путин: в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота

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Флаги России и Армении
Флаги России и Армении.
Источник изображения: en.ria.ru

Президент РФ надеется, что руководство Азербайджана не заинтересовано в этнических чистках в Карабахе

Владивосток. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российско-армянских отношениях нет никакого разворота.

"Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим, понимаем, что происходит", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, комментируя последние события в двусторонних отношениях с Арменией, которые многие характеризуют как кризис и разворот.

Касаясь нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта, Путин отметил, что положение кардинально изменилось после того, как руководство Армении официально признало суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.

"Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну что нам делать?" - сказал президент.

Вместе с тем он признал, что нерешенными остаются другие вопросы, в том числе гуманитарного характера, проблема безопасности карабахских армян, а также с мандатом российских миротворцев.

"Конечно, здесь возникают другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущение там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись, и я с этим полностью согласен", - отметил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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