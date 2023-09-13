Оба британских авианосца в море, но есть ряд нерешённых проблем

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В конце августа британский авианосец "Принц Уэльский" ушел в США на учения и интеграцию американских БПЛА в состав авиагруппы. А другой авианосец - "Куин Элизабет" 8 сентября вышел на учения, разные этапы которых продлятся до конца декабря, если, конечно, техника выдержит.

Но и тут вышла масса "неувязочек". Авиагруппа состоит из восьми F-35 вместо положенных 24 и из восьми вертолетов из положенных 24. То есть? корабль не сможет выполнять ни ударные, ни противолодочные функции.

Из пяти "Мерлинов" только два прошли переоборудование по программе "Crowsnest" с переоборудованием в ДРЛО. Едва ли они смогут обеспечить круглосуточное патрулирование. Остальные три, в варианте ПЛО.

Итого, восемь самолетов и восемь вертолетов, и командует этой боевой группой капитан 1-го ранга Марк Спэрроу. Группа сопровождения, мягко говоря, вызывает сильные сомнения, один эсминец и один сильно не новый фрегат, которому уже давно пора "на пенсию".

Первоначально предполагалось, что фрегатов будет два, но состояние "Сомерсета" не позволило ему участвовать в мероприятии. Сейчас решается вопрос о его списании, поскольку состояние корпуса просто "убитое". Эти фрегаты строились, исходя из восемнадцатилетнего срока службы, но уже практически все "перевалили" за тридцать, а некоторые подбираются к 35 годам службы.

Наличие МАПЛ в составе АУГ не афишировалось, но недавно, на ресурсе navylookout.com "мелькала" информация, что все шесть британских МАПЛ находились в базах. Весьма редкое явление в истории Королевского флота. Обычно, хотя бы одна, но в море, сопровождает ПЛАРБ.

Возмущенную общественность успокоили тем, что к сопровождению авианосца будут периодически подключаться французские и норвежские фрегаты, но это пока не точно. На самой "Королеве", мягко говоря, не очень хорошо с экипажем. За несколько дней до выхода в море он увеличился с 800 до 1500, т.е. каждый второй на борту не вполне готов к выполнению своих обязанностей.

Еще одной проблемой является отсутствие универсального транспорта снабжения, поскольку единственный, который пока еще числится в составе флота, "Форт Виктория", стоит в ожидании то ли списания, то ли ремонта. Обеспечивать АУГ топливом и предметами снабжения будет единственный оставшийся "на ходу" "Тайдфорс". И если топлива может доставить достаточно, то с продовольствием и другими предметами снабжения есть определенные сомнения. Впрочем, с этой проблемой собираются бороться заходами в порты, благо учения будут проходить в северной Атлантике.

Во второй половине 2024 года, начнется подготовка к постановке "Куин Элизабет" в капитальный ремонт и функции флагмана флота, вместе с авиагруппой передадут на "Принц Уэльский".

В 2025 году "Принц Уэльский" должен будет возглавить АУГ в Индо-Тихоокеанском регионе с целью "сдерживания" Китая. Насколько это у него получится и с какой группой сопровождения он туда пойдет, можно только догадываться. А вот по авиагруппе сомнений уже нет.

Адмиралтейство надеется, что F-35 будет, как и положено по штату, 24.