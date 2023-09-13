Войти
Военное обозрение

Оба британских авианосца в море, но есть ряд нерешённых проблем

224
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В конце августа британский авианосец "Принц Уэльский" ушел в США на учения и интеграцию американских БПЛА в состав авиагруппы. А другой авианосец - "Куин Элизабет" 8 сентября вышел на учения, разные этапы которых продлятся до конца декабря, если, конечно, техника выдержит.

Но и тут вышла масса "неувязочек". Авиагруппа состоит из восьми F-35 вместо положенных 24 и из восьми вертолетов из положенных 24. То есть? корабль не сможет выполнять ни ударные, ни противолодочные функции.

Из пяти "Мерлинов" только два прошли переоборудование по программе "Crowsnest" с переоборудованием в ДРЛО. Едва ли они смогут обеспечить круглосуточное патрулирование. Остальные три, в варианте ПЛО.

Итого, восемь самолетов и восемь вертолетов, и командует этой боевой группой капитан 1-го ранга Марк Спэрроу. Группа сопровождения, мягко говоря, вызывает сильные сомнения, один эсминец и один сильно не новый фрегат, которому уже давно пора "на пенсию".

Первоначально предполагалось, что фрегатов будет два, но состояние "Сомерсета" не позволило ему участвовать в мероприятии. Сейчас решается вопрос о его списании, поскольку состояние корпуса просто "убитое". Эти фрегаты строились, исходя из восемнадцатилетнего срока службы, но уже практически все "перевалили" за тридцать, а некоторые подбираются к 35 годам службы.

Наличие МАПЛ в составе АУГ не афишировалось, но недавно, на ресурсе navylookout.com "мелькала" информация, что все шесть британских МАПЛ находились в базах. Весьма редкое явление в истории Королевского флота. Обычно, хотя бы одна, но в море, сопровождает ПЛАРБ.

Возмущенную общественность успокоили тем, что к сопровождению авианосца будут периодически подключаться французские и норвежские фрегаты, но это пока не точно. На самой "Королеве", мягко говоря, не очень хорошо с экипажем. За несколько дней до выхода в море он увеличился с 800 до 1500, т.е. каждый второй на борту не вполне готов к выполнению своих обязанностей.

Еще одной проблемой является отсутствие универсального транспорта снабжения, поскольку единственный, который пока еще числится в составе флота, "Форт Виктория", стоит в ожидании то ли списания, то ли ремонта. Обеспечивать АУГ топливом и предметами снабжения будет единственный оставшийся "на ходу" "Тайдфорс". И если топлива может доставить достаточно, то с продовольствием и другими предметами снабжения есть определенные сомнения. Впрочем, с этой проблемой собираются бороться заходами в порты, благо учения будут проходить в северной Атлантике.

Во второй половине 2024 года, начнется подготовка к постановке "Куин Элизабет" в капитальный ремонт и функции флагмана флота, вместе с авиагруппой передадут на "Принц Уэльский".

В 2025 году "Принц Уэльский" должен будет возглавить АУГ в Индо-Тихоокеанском регионе с целью "сдерживания" Китая. Насколько это у него получится и с какой группой сопровождения он туда пойдет, можно только догадываться. А вот по авиагруппе сомнений уже нет.

Адмиралтейство надеется, что F-35 будет, как и положено по штату, 24.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
Проекты
Авианосец
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
04.04.2022
«Где есть армия России, там идут учения. Волноваться не надо»
23.08.2021
"Это все изменит". Пентагон испытывает новое оружие для авианосцев
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
02.03.2016
Военная конкуренция США, России и Китая (JB Press, Япония)
27.01.2014
От сил самообороны к вооруженным силам
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь