Путин заявил, что Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

Президент России отметил, что Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, а результатов нет. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

"Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить - провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек", - сказал Путин.

По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.