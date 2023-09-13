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РИА Новости

За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин

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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Путин: 270 тысяч человек за полгода добровольно поступили на контрактную службу

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент России Владимир Путин.

"За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - сказал Путин.

Российские мужчины сознательно и добровольно идут на фронт в нынешних условиях, понимая, что они могут отдать за жизнь или получить тяжелое ранение, защищая интересы Родины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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