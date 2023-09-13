За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин

Путин: 270 тысяч человек за полгода добровольно поступили на контрактную службу

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент России Владимир Путин.

"За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - сказал Путин.

Российские мужчины сознательно и добровольно идут на фронт в нынешних условиях, понимая, что они могут отдать за жизнь или получить тяжелое ранение, защищая интересы Родины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

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