Путин заявил, что поставки Киеву новых вооружений не повлияют на ситуацию на фронте

Это только затянет конфликт, отметил президент России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не изменят ситуацию на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое - ограничений нет", - отметил российский лидер.

Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". "Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине", - указал Путин. Как отметил глава российского государства, в США в ноябре начнется выборный процесс и "им во чтобы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Соединенных Штатов поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном "очень плохими новостями" и напомнил, что применение их аналогов силами НАТО в Югославии имело "весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", в том числе рост страдающих онкологией.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.