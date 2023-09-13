Боеприпасы с ураном не решат исход боя, но отравят землю и людей

Что будет после применения ВСУ обещанных снарядов с урановыми сердечниками? Обедненный уран – тяжелый элемент, способный уничтожать не только танки, но и экологию, пишет Der Spiegel. Европейские эксперты бьют тревогу и объясняют, к каким последствиям может привести глотание "урановой" пыли.

США хотят поставлять Киеву снаряды с сердечниками из обедненного урана. Эти сердечники радиоактивны и считаются очень опасными. Они не станут решающим фактором в исходе битвы — но их влияние на экосистему Украины точно будет разрушительно.

Речь идет о том, чтобы придать "контрнаступлению" Украины дополнительный толчок — именно так сформулировал свои желания госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в Киеве. В этом деле должны помочь общая оборонная помощь на сумму в 930 миллионов евро плюс урановые сердечники, которые США обещали Украине.

Снаряды с обедненным ураном поступают в комплекте с 31 танком "Абрамс", чьи поставки также заранее обещались политиками из США. Эти снаряды считаются обладающими особой проникающей силой, но радиоактивность снискала им еще и репутацию чрезвычайно опасных.

Но что же на самом деле дадут урановые боеприпасы Украине? И насколько они опасны?..

Обедненный уран — очень тяжелый элемент, он в два с половиной раза тяжелее железа. Литровая бутылка с обедненным ураном весила бы 19 килограмм. Благодаря своей массе снаряд обретает огромную пробивную силу, которая будет пробивать даже толстую броню тяжелых танков.

Но вот что происходит: при столкновении с броней танка механическая энергия снаряда превратится в тепловую энергию. Страшный жар заставит снаряд буквально растопиться, как масло, то есть стать частично жидкостью, а частично — радиоактивным облачком пара с компонентом из урана и урановых оксидов...

Именно огромная пробивная сила делает этот тип боеприпасов привлекательным для военных целей. Кроме того, как продукт ядерной реакции эти сердечники могут использоваться и после применения на поле боя. И в том числе по этим причинам вот уже несколько десятилетий это оружие применяется в войнах — как в войне в Ираке, так и в Косово или в Афганистане.

Бундесверу нужен вольфрам

Только в иракской войне, согласно официальному докладу, было использовано до 2000 тонн таких боеприпасов. А есть и другие источники, которые говорят о куда больших количествах использованного урана.

В нынешнем противостоянии Украины с Россией Великобритания также не стала долго сдерживаться. Уже в марте Лондон объявил, что доставит такие боеприпасы режиму Зеленского. Уже в боекомплекте танков Challenger-2, которые англичане тоже обещали Украине, эти снаряды вполне могли бы присутствовать.

А вот у Германии урановых боеприпасов нет, а значит, и передавать Украине она ничего подобного не может. Зато бундесвер использовал в прошлом особые снаряды с вольфрамом.

Но все же: насколько способны урановые сердечники выигрывать битвы? "Для Украины урановые боеприпасы не являются чудо-оружием, гарантией непременной победы, — считает Кристиан Мёллинг, военный эксперт Немецкого общества внешней политики. — Урановые боеприпасы лишь ненамного эффективнее обычных вооружений".

Хороши для борьбы против танков?

Старые советские танки имеют такую броню, что ее можно пробить и обычными снарядами. Но против новых российских танков, с их "динамической броней" и снаряды с урановыми сердечниками могут оказаться бессильны.

Что же касается обычных военнослужащих-пехотинцев, то стрелять по ним снарядами с урановыми сердечниками не имеет смысла. "Урановые снаряды имеет смысл применять только против бронированных машин противника, — говорит эксперт Мёллинг. — Но случаи, когда танки противостоят друг другу, достаточно редки".

Уран встречается в природе довольно часто, не реже олова. Но для добычи представляет интерес именно радиоактивный уран. Уран после ядерной реакции даже обогащенный уран излучает радиацию на 60 процентов меньше, чем уран в своей природной форме. Образовавшийся после использования снаряда уран излучает опасное альфа-излучение, но оно действует только на несколько сантиметров. На расстоянии это излучение не может проникнуть даже черед одежду или неоцарапанную кожу.

Чтобы всерьез навредить своему здоровью, человек должен вдохнуть или проглотить большое количество этой это опасной пыли. Тем не менее в условиях перестрелки, если они окажутся рядом с подвергшимися обстрелу "урановым" оружием танками.

Химические последствия опаснее

Федеральное ведомство по защите от радиации утверждает, что альфа-излучение от снарядов с урановыми сердечниками не будет таким уж опасным. При этом чиновники ссылаются на данные ООН.

А вот химические свойства остающихся после применения урановых сердечников элементов могут быть намного опаснее. "Уже прошедший процессы обогащения или обеднения уран, будучи тяжелым металлом, становится намного опаснее, чем просто встречающийся в природе элемент", — говорит Георг Штайнхаузер, профессор прикладной радиохимии в Венском техническом университете.

Он объясняет, что, если частицы этого элемента попадут в легкие, а потом в кровеносную систему, эти органы могут подвергнуться очень вредному воздействию. А при попадании в почки эта вредная пыль и вправду может вызвать даже рак.

Для природы уран также опасен. Чтобы провести очистку от обедненного урана, надо удалять целые слои земли.

"Применяя урановое вооружение, украинцы должны будут сделать выбор, — объясняет профессор Штайнхаузер. — Если они выбирают военный эффект, то будут и экологические последствия. Впрочем, им, как видно, важнее остаться на своей земле одним, без русских".