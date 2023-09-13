Российская компания разработала сопоставимые с зарубежными аналогами компактные спутниковые терминалы

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Компания спутниковой связи «Гонец», которая входит в состав Роскосмоса, представила разработанные совместно с партнерами компактные абонентские терминалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Павла Черенкова.

Размеры новых спутниковых терминалов отличаются компактностью, они сопоставимы с основными зарубежными аналогами. Терминалы предназначены для обеспечения связью и мобильных, и стационарных абонентов. В настоящее время компания проводит итоговые испытания оборудования. По словам Черенкова, прежние габариты терминалов были не всегда удобны, если была необходимость установки в ограниченное пространство.

Новый терминал успешно справляется с этими задачами за счет миниатюризации устройства - его длина уменьшена практически вдвое, а толщина - почти в три раза и составляет всего 11 мм. Помимо этого, существенное развитие получила интерфейсная часть, что также делает его более удобным для самых различных инсталляций

- цитирует ТАСС слова руководителя компании.

Не менее значимо и то, что новые терминалы разрабатывались и создавались в условиях существующих санкционных ограничений. Производитель отказался от использования комплектующих, входящих в санкционные перечни. Детали, которые используются в терминалах, произведены либо собственно в Российской Федерации, либо в дружественных странах.

Необходимость развития систем спутниковой связи очевидна. В военной сфере это было наглядно продемонстрировано в ходе проведения специальной военной операции ВС РФ. Наличие у ВСУ развитой системы спутниковой связи стало большим преимуществом противника.