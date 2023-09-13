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ЦАМТО

Германия лидирует на мировом рынке новых неатомных подводных лодок

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ДЭПЛ Тип 212А
ДЭПЛ Тип 212А ВМС Германии.
Источник изображения: savetheroyalnavy.org

ЦАМТО, 12 сентября. По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем экспортных продаж новых подводных лодок (ПЛ) составит 26 ед. на сумму 18,845 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 13 новых ПЛ на сумму 5,943 млрд. долл.

В целом в этот период было экспортировано 15 ПЛ на сумму 6,143 млрд. долл. При этом объем продаж новых подлодок составил 86,66% от общего количества или 96,74% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост поставок новых ПЛ в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит 100,0% в количественном выражении и на 217,10% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в современных подлодках на международном рынке составила 3 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос может составить 6,5 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых подводных лодок стоимостью не менее 80 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки ПЛ из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой ПЛ того же типа на тот же период времени.

Первое место в рейтинге поставщиков новых подводных лодок по периоду 2019-2026 гг. традиционно занимает Германия (17 ед. на сумму 6,268 млрд. долл.) со стабильным пакетом заказов: в первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 6 ПЛ стоимостью 2,035 млрд. долл., портфель заказов на 2023-2026 гг. составляет 11 новых ПЛ на сумму 4,233 млрд. долл. (в основном лицензионные программы).

Второе место занимает Франция (10 ПЛ на сумму 9,708 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 5 ПЛ стоимостью 2,917 млрд. долл. Ожидаемый объем поставок в 2023-2026 гг. также составляет 5 новых ПЛ на сумму 6,792 млрд. долл.

Третье место, замыкая тройку мировых лидеров, с началом поставок Пакистану и Таиланду ПЛ "Тип-041" (S20) занимает Китай (8 ПЛ на сумму 4,765 млрд. долл.). Первая в серии субмарина на сумму 625 млн. долл. была передана Пакистану в 2022 году.

Четвертое место с поставками Индонезии ПЛ на базе немецкого проекта "Тип-209" занимает Республика Корея (3 ПЛ на сумму 1,047 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт была поставлена одна ПЛ стоимостью 366,7 млн. долл., портфель заказов на 2023-2026 гг. составляет две новые ДЭПЛ на сумму 680,0 млн. долл.

Пятое место с возможной передачей Индии в 2025 году второй многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 "Щука-Б" занимает Россия (1 АПЛ на сумму 3,0 млрд. долл.).

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Индонезия
Китай
Пакистан
Россия
Таиланд
Франция
Южная Корея
Проекты
971 Щука-Б
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