Войти
ТАСС

Германский концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь

219
0
0
Раненые военнослужащие ВФУ
Раненые военнослужащие ВФУ.
Источник изображения: Фото: Соцсети

Стоимость заказа составляет около €9 млн, сообщили в компании

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Киеву мобильный полевой госпиталь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Компания Rheinmetall поставила Украине мобильный полевой госпиталь. Всего год назад, в сентябре 2022 года, Министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на строительство госпиталя и соответствующую поддержку в обучении. Стоимость заказа составляет около €9 млн", - отмечается в тексте.

Полевой госпиталь рассчитан на 32 койки. "В рамках двух дополнительных поставок, запланированных на конец 2023 и начало 2024 годов, компания также поставит Украине два высокомобильных объекта медицинского обеспечения", - подчеркивается в сообщении.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Компании
Rheinmetall
ООН
Похожие новости
15.03.2023
Безумство в квадрате. Польша захотела стать передовиком НАТО по вооружению
14.06.2018
"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?
16.04.2015
По шаблону конфронтации
24.09.2014
Индонезийская программа модернизации вооруженных сил
26.03.2014
Три офицера из России
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь